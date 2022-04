En els primers mesos del 2020, just abans de l’esclat de la pandèmia, els organitzadors de la Fira de la Terra van plantejar a l’Ajuntament de Barcelona celebrar els vint-i-cinc anys de l’esdeveniment recuperant la seva ubicació habitual a la zona del Passeig de Lluís Companys del Parc de la Ciutadella. Des del govern d’Ada Colau, però, van considerar que aquesta «no és un esdeveniment d’interès general» i els hi va oferir que la fessin al parc Central de Nou Barris. Una negativa que va indignar els protomors de la fira - «és una decisió arbitrària, practicada per persones que demostren un tarannà autoritari», van dir en el seu moment - en una polèmica que, però, va quedar esmorteïda per la pandèmia. Les restriccions sanitàries van obligar que, tant aquella edició com la de l’any passat, la Fira del Dia de la Terra s’hagués de celebrar en format virtual. Ara, la vint-i-setena edició de l’esdeveniment recuperarà la presencialitat; tanmateix, no es farà ni a Nou Barris ni al Parc de la Ciutadella. L’escenari serà a la Devesa de Girona els dies 31 d’abril i 1 de maig.

«Des dels orígens de la Fira, sempre s’havia considerat la possibilitat de traslladar-la fora de Barcelona», explica el president de l’Associació Dia de la Terra de Catalunya, Pep Puig, que destaca que s’han decidit a fer el pas «amb la col·laboració del govern de la ciutat de Girona, que ha acollit la Fira com el que és, una celebració a nivell de Catalunya del Dia de la Terra». Per part de l’Ajuntament de Girona, el regidor de Sostenibilitat Martí Terés assegura que «Girona està compromesa amb la sostenibilitat i, per tant, des del consistori estem molt contents que la Fira pel Dia de la Terra aterri a la nostra ciutat». Amb accés gratuït, la Fira pel Dia de la Terra del 31 d’abril i l’1 de maig a la Devesa és, segons els seus organitzadors, «una festa en defensa del planeta i de lluita contra el canvi climàtic a través de la sensibilització de la cultura ecològica». Amb rèpliques a molts punts del món se celebra a Catalunya des del 1996 i hi ha participen entitats ecologistes, ONGs, artesans, petits productors del sector agrícola... «Esperem i desitgem que aquesta edició ens ajudi a tots plegats a afrontar els seriosos reptes que tenim davant nostres, després de la situació viscuda els darrers dos anys», afirma Pep Puig sobre una cita a Girona on hi haurà espais per a tallers, un escenari per a les principals presentacions, una zona de jocs per a infants i les parades de productes artesans i ecològics. «Pensem que és una bona manera de donar a conèixer noves tendències i elements vinculats a l’ecologia i una manera d’entendre el medi ambient en favor del planeta», resumeix el regidor de Sostenibilitat, Martí Terés.