«Aigua Neta i sanejament», «Educació de qualitat», «Igualtat de gènere» i «Ciutats i comunitat sostenibles» són els quatre, dels disset Objectius Sostenible impulsats per les Nacions Unides, que millor compleix la Universitat de Girona i que l’han portat a millorar la seva posició en la darrera actualització del rànquing Times Higher Education Impact.

El THE Impact avalua a més d’un miler d’universitats del món «en funció dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides» d’acord amb quatre barems: recerca, gestió, divulgació i ensenyament. No per la qualitat dels barems, sinó per la seva relació amb el compliment dels ODS. Una classificació que, segons la seva darrera versió, situa la Universitat de Manchester com la millor compleix els ODS, amb una puntuació de 98,8, seguida de tres universitats australianes (Sidney, RMIT i La Trobe) i una canadenca (Queens). Una danesa (Aalborg), una altra australiana (Wollongon) i una irlandesa (Cork) són les altres tres universitats que superen els 96 punts en un THE Impact en que la primera universitat espanyola és la Politècnica de València amb 87,1 punts, en la posició 83, i la primera catalana, la Universitat de Barcelona, apareix set posicions més avall: la 90 amb 86,8 punts. El rànquing detalla per ordre, una a una, les cent primeres universitats i després la resta les agrupa de centena en centena: de la 101 a la 200, de la 201 a la 300. I així successivament fins a completar les 1.118 universitats de 94 països diferents que s’han avaluat en aquesta darrera edició. I en el primer d’aquests grups, entre les 200 universitats que millor compleixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides, apareix la Universitat de Girona.

La UdG té una valoració d’entre 77,5 i 85,2 punts i, per exemple, està en el mateix nivell que tres universitats catalanes més: l’Autònoma de Barcelona, la Pompeu Fabra i la Rovira Virgili de Tarragona. Dels disset Objectius de Desenvolupament Sostenible, la UdG ha participat en dotze i els seus punts forts, entre els que està entre les cent primeres, són «Aigua Neta i sanejament» (ocupa l’onzè lloc), «Educació de qualitat» (29), «Igualtat de gènere» (40) i «Ciutats i comunitat sostenibles» (89).