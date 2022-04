Els Bombers de la Generalitat i el Banc de Sang i Teixits han celebrat una nova edició de la campanya «Els Bombers i les Bomberes t’acompanyen a donar sang» i aquesta ha arribat a les 3.500 donacions. D’aquestes, unes 1.600 s’han aconseguit de ciutadans de les comarques de Girona que han acudit a la crida dels Bombers i del Banc de Sang.

Aquesta campanya va començar el 4 de març i havia de finalitzar el 8 d’abril per remuntar les reserves de sang abans dels festius de Setmana Santa. Encara però, com sol passar en totes les edicions, queden alguns llocs per celebrar les donacions. Unes donacions que ja estan previstes en el còmput final. Encara per tant es pot demanar hora pels actes de Roses i Cassà de la Selva, en una campanya que finalitzarà el 30 d’abril i ja ha passat per Portbou, Tossa de Mar i Camprodon.

Els actes de donació, com expliquen els Bombers, han estat amenitzats per equips de bombers i bomberes que han realitzat diferents exposicions de vehicles. També s’hi han simulat rescats i excarceracions, uns actes que no s’havien pogut fer per la pandèmia.