L’Ajuntament de Girona ha aprovat destinar un total de 170.000 euros en ajuts per a projectes de solidaritat i cooperació. La convocatòria, en règim de concurrència competitiva, es divideix en dues línies d’ajuts. Una d’aquestes fa referència a projectes de cooperació al desenvolupament en l’àmbit internacional que tinguin com a objectiu garantir l’accés als drets bàsics de les persones (dotada amb un global de 130.000 euros). L’altra línia és per a projectes d’educació per al desenvolupament i sensibilització que tinguin com a objectiu donar a conèixer les causes de les desigualtats nord-sud, la promoció dels drets humans i el foment del consum responsable i de la cultura de la pau (dotada amb els 40.000 euros restants del total de les subvencions).

Poden acollir-se a la convocatòria les entitats sense ànim de lucre de solidaritat i cooperació de la ciutat de Girona i aquelles entitats ciutadanes que, tot i no tenir com a finalitat la cooperació, es plantegen el treball de la solidaritat. Les associacions i persones interessades poden presentar les sol·licituds per optar a algun dels ajuts fins al 6 de maig a través de la seu electrònica del consistori. «Malgrat les dificultats dels darrers anys, hem mantingut els recursos que des de l’Ajuntament destinem a projectes de cooperació internacional, perquè tenim clar que es tracta d’iniciatives que són clau per al desenvolupament de serveis bàsics i la protecció dels drets humans en zones especialment castigades del planeta. Tenim el deure d’ajudar els qui més ho necessiten, i cal que des de les administracions siguem exemple en aquest sentit», ha explicat la regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona, Núria Pi.