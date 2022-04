Les negociacions pel nou conveni dels treballadors de la recollida de residus i neteja viària de Girona segueixen en punt mort després que, quan semblava que hi havia un acord entre totes les parts, l’assemblea de treballadors rebutgés el pacte previ a finals del mes de març. Des d’aleshores, silenci, i cap moviment d’apropament per cap de les parts implicades en les converses.

Al llarg de l’any 2021 i del primer trimestre d’aquest any hi havia hagut pràcticament una quarantena de reunions entre les diferents parts per aconseguir un document que reflectís les condicions dels operaris. El 27 de març, Diari de Girona avançava que els responsables de l’empresa mixta (Ajuntament i FCC) havien firmat un preacord amb representants del comitè d’empresa. El pacte però tenia un inconvenient: Un dels sindicats, CC.OO, s’havia aixecat de la taula en desacord amb alguns punts de la negociació. I aquest posicionament va acabar essent clau uns dies després. Així, el 30 de març es va fer una assemblea de treballadors que va servir per rebutjar aquest pacte previ (118 vots en contra per 63 a favor). El preacord quedava doncs en paper mullat. Des d’aquell dia, cap de les parts s’ha tornat a aproximar a l’altra per buscar el desbloqueig. Des de l’Ajuntament es manté que hi ha un preacord signat amb el comitè d’Empresa i no mou fitxa. Sí que hi ha hagut converses entre els representants sindicals per tal que Comissions Obreres, que s’havia mostrat desfavorable a l’acord, indiqui quin camí vol seguir.

Possible crida a la vaga

El comitè d’empresa està format per tres membres d’UGT i dos de CGT i quatre representants de CCOO. Aquest últim és el sindicat que va absentar-se en el preacord i que, posteriorment, va fer valer la seva força per tirar per terra el document. Segons fonts de Comissions Obreres, el desacord no tindria a veure amb increments salarials, sinó més aviat amb alguns articles del conveni s vinculats a la contractació de personal i a les promocions dels treballadors. No obstant això, segons ha pogut saber aquest diari, dins del sindicat no tothom és favorable a collar en excés en les futures negociacions i ara donarien per bo el preacord.

Tot plegat podria començar a dibuixar un nou camí el 19 d’abril a la nit. Aquell dimarts hi ha convocada una nova assemblea de treballadors que podria incloure el debat i la votació d’una possible convocatòria d’una vaga. Una opció que, calendari en mà i tenint en compte els tempos que cal seguir per tal d’oficialitzar-la, podria coincidir amb l’inici de Temps de Flors.

La mostra floral comença el 7 de maig i no seria la primera vegada que els operaris de la neteja convoquen una vaga coincidint amb aquestes dades on la ciutat s’omple de visitants com a mesura de pressió cap a l’empresa i cap a l’Ajuntament i, d’aquesta manera, aconseguir un acord que considerin beneficiós pels seus interessos. La darrera vegada va ser el maig del 2019, quan es va arribar a un acord al darrer moment quan els projectes florals ja s’estaven instal·lant. L’any 2010 i el 2015, l’acord entre les parts també va arribar «in extremis» amb Temps de Flors trepitjant els talons.