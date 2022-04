La nova Clínica Girona ja és una realitat i, ara sí, ja està en ple funcionament. Després de la inauguració institucional, fa una setmana, més d’algun pacient despistat ja havia acudit al nou equipament per fer-se alguna prova o perquè tenia visita mèdica pensant-se que ja estava obert. Però no ha sigut oficialment fins avui, tal com estava previst, que tots els serveis ja han iniciat l'activitat.

Arribar fins aquí no ha estat fàcil, es tractava d’un projecte molt ambiciós que ha experimentat algunes dificultats, com ara endarreriments en les obres per diversos factors. Finalment, però, les noves instal·lacions han vist avui la llum i els primers a estrenar-les han sigut deu pacients que ja estaven ingressats a l’antic edifici i, de fet, eren els únics que quedaven. És per això que, aquest matí a primera hora, els han traslladat amb ambulància cap a la nova clínica. Aquest número tan reduït es deu al fet que des de dimarts passat i coincidint amb Setmana Santa, quan l’activitat sol anar a la baixa, es van deixar de fer intervencions programades i ja només s’atenien les urgències i els parts. La majoria de pacients traslladats havien ingressat d’urgències o bé encara s’acabaven de recuperar d’alguna intervenció quirúrgica de fa més dies i encara no estaven preparats per a rebre l’alta. Com a curiositat, els primers pacients traslladats han sigut un nadó que ha nascut aquesta matinada i la seva mare. I és que fins a primera hora del matí, el servei d’urgències de l'edifici antic ha estat actiu i, a partir de les 7, s’ha obert el de la nova clínica. La directora assistencial, Eva Palau, ha explicat a aquest diari que a les 7 i 5 minuts ja han atès el primer pacient a les noves instal·lacions. L’entrada sud de la ciutat té un nou veí: la Clínica Girona