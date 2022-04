Les màquines de l’empresa Àrids Vilanna han començat recentment les obres per aixecar un mur en un lateral del riu Ter entre els ponts de la Barca i de França. Els treballs tenen un cost de 404.714,75 euros i han de servir per evitar que una riuada pugui inundar tota la zona. Els treballs de l’adjudicatària han de durar pràcticament quatre mesos i la zona està tancada al pas de vianants fins al 30 de juliol. Es tracta d’un lloc habitual de passeig i d’esport amb un camí habilitat que connecta les ribes del Ter, a l’alçada del pavelló de Fontajau amb la part posterior del GEiEG i del Trueta.

El projecte, aprovat pel consistori el mes de juny passat, servirà per protegir la zona urbana del costat esquerre del riu, on actualment hi ha una benzinera, un supermercat i un complex de cinemes, entre altres activitats. Diferents estudis basats en les «avingudes associades a 500 anys de període de retorn» aconsellen intervenir-hi per minimitzar afectacions en cas d’una gran crescuda del riu Ter. L’entrada d’aigua per aquest punt del marge esquerre del riu podria cobrir d’aigua quasi tots els aparcaments que hi ha al voltant del complex de cinemes .

Característiques del projecte

La principal actuació de l’obra serà la construcció d’un mur de formigó armat entre els dos ponts amb alçada suficient per evitar inundacions de les zones urbanes properes. Per tal d’integrar la nova construcció al medi natural on es troba, el mur es revestirà amb gabions de malla galvanitzada amb pedra calcària al seu interior. D’aquesta manera es vol aconseguir un menor impacte paisatgístic i al mateix temps crear un hàbitat favorable pel desenvolupament de flora i fauna del medi fluvial.

El mur, de 80 centímetres d’amplada, farà 116 metres lineals i es fonamentarà sobre una sabata construïda amb formigó armat. Pel costat de la zona urbana, on hi ha un camí que voreja el riu, el mur serà visible amb una alçada d’entre 1,75 i 1,80 metres. Per la banda del riu, quedarà al descobert des de major en profunditat i quedarà visible una alçada d’entre 2 i 2,85 metres segons el tram. En realitat, el mur farà quatre metres però una part quedarà sota terra o sota l’aigua. A més a més del mur, s’estendrà una capa d’escullera, formada per blocs de 300 a 1.000 quilos, enterrada entre el mur i el riu, just per davant del mur, amb una amplada de base de tres metres i un gruix de 1,3 metres. L’adopció d’aquesta defensa es considera «la més adequada» per assegurar l’estabilitat i impermeabilització a causa dels nivells i velocitats d’aigua que «el riu Ter produiria per avingudes extraordinàries, segons el projecte d’obra».

Per facilitar l’accés a la via verda que discorre pel marge del riu en aquest tram, s’habilitaran dos accessos des dels dos ponts. A més també es preveu la formació de dos punts de repòs amb bancs. S’ha tingut en compte la perspectiva de gènere i no hi haurà cap cul-de-sac. Una part del cost de l’obra se sufraga amb un ajut de 229.147 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), gràcies a la subvenció «per a actuacions de protecció davant avingudes en benefici de zones urbanes».