Un jove de 22 anys que va ser detingut la setmana passada a Salt va gravar un vídeo amb el mòbil mentre era al cotxe patrulla dels Mossos, amb les manilles i ho va pujar a Tik Tok.

Segons ha avançat el Caso i ha confirmat Diari de Girona, els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir com va poder succeir.

Tot i això, recorden que malgrat que el protocol marca que cal fer l'escorcoll en el moment de la detenció, de vegades hi pot haver circumstàncies que facin que s'hagi de fer un cop a comissaria. De moment però es desconeix si aquest va ser el cas i per això s'està indagant per part del cos com va poder succeir tot plegat.

El jove havia estat detingut la tarda del dia 14 d'abril per colpejar a una altra persona al carrer a Salt i quan era traslladat a comissaria, va gravar el vídeo.

En el vídeo gravat pel delinqüent emmanillat se'l veu com parla amb els dos policies, se'n riu els provoca. Entre altres els diu: "què em posareu pres?" i va seguint la conversa, fins i tot, els ordena: "baixeu-me la finestra, que no m'entra aire".

Finalment, es dirigeix a la gent que el segueix per la seva xarxa social dient-los: "aquí gent, un dia al calabós" i dirigint-se als dos policies i a la seva audiència els afegeix: "què els podem dir a la meva gent del Tik Tok?". El vídeo dura més d'un minut i fins i tot hi enfoca els dos agents que el traslladen amb el vehicle.