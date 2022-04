16.679 plànols i dibuixos datats entre els 1850 i el 2010. La història del desenvolupament urbanístic de la ciutat de Girona es troba des d'avui a l'abast de tothom gràcies a un nou catàleg digitalitzat, "Dibuixant la ciutat" en el que figuren "esborranys, plànols anteriors reutilitzats o amb anotacions, o fins i tot propostes no realitzades". "L'eina permet veure com ha anat creixent la ciutat i com s'ha planificat fins ara, i pot ser útil tant per a les persones a qui els agradi la història com per a professionals de diversos àmbits", ha explicat l'alcaldessa Marta Madrenas en la presentació de "Dibuixant la ciutat" al costat del cap del Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions, Joan Boadas.

El catàleg està dividit en dues parts, "Documentació tècnica urbanística de suport (1850-2010)" i "Dissenys i esbossos municipals (1940-1996)". En la primera s'hi agrupen "plànols que han servit de base per a l'elaboració i aprovació dels projectes de planejament, projectes d'urbanització o estudis de detall de places, clavegueram, jardins...". I, també, projectes de construcció d'edificis i instal·lacions municipals com el mateix "edifici de l'Ajuntament, centres cívics, instal·lacions esportives, cementiri, mercat del bestiar, jocs infantils...". Mentre que en la segona hi ha dibuixos de tota mena d'elements urbanístics: "cartells, papereres, rètols de monuments, d'edificis i oficines".