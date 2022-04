El dissabte 23 d’abril, a les vuit del vespre, el Centre Cultural la Mercè acollirà el concert solidari «Música per la Pau», en benefici de les persones refugiades d’Ucraïna, amb el grup UnióGironaMúsics.

La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Girona i la Plataforma Girona Acull, vol mobilitzar recursos davant la situació d’emergència humanitària derivada de la guerra. La UnióGironaMúsics és una formació creada específicament per a aquesta ocasió i compta amb músics, instrumentistes i cantants residents a Catalunya i nascuts a Ucraïna, Rússia, Bielorússia i Espanya.

Concretament, la banda està formada per les següents persones: Zoriana Semchenko (flauta travessera), Anna Balvak (piano), Alena Tikhmanovich (violoncel), Rimma Khismatullina (contralt) i Xavier Mendoza (baríton). El grup interpretarà un repertori que inclou música clàssica i també temes populars.

Recaptacíó íntegra

L’import íntegre de les entrades, que tenen un preu de 10 euros i es poden comprar anticipadament per Internet es destinarà a projectes per atendre refugiats i refugiades de la guerra d’Ucraïna i contribuir, així, a millorar les seves condicions de vida. No és la primera iniciativa musical solidària en benefici de les persones refudiades d’Ucraïna a Girona o a les comarques gironines.