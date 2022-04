La Fundació La Caixa en col·laboració amb la Fundación José Manuel Lara, organitza una nova edició del cicle «Paraules de Ciència» a CaixaForum Girona, que busca acostar la ciència a la societat i oferir diferents recursos de divulgació. El cicle consta de quatre xerrades amb científics i científiques com el doctor en Física Luis Navarro, el paleoantropòleg José María Bermúdez de Castro, la doctora en Física Sonia Fernández-Vidal i la il·lustradora, escriptora i divulgadora científica Sandra Uve.

Les quatre xerrades posaran damunt la taula, a través d’especialistes en divulgació científica entrevistats per experts, temes com l’evolució de l’ésser humà, la física quàntica, la figura d’Einstein i el paper de la dona en la ciència. «Paraules de Ciència» comença demà i vol posar en relleu la interrelació entre dos mons, la ciència i la literatura, i la importància d’aquesta última per fer més comprensible qualsevol tema, per complex que sigui.