Els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig se celebrarà la quarta edició de la Fira Food Truck Market & Co. de Salt que torna amb més força que mai després de dos anys sense poder-se organitzar per les restriccions que estaven vigents per fer front a la Covid. Aquest 2022 hi participaran una vintena de food trucks que estaran instal·lats al Pla de Salt, a l’Era de Cal Cigarro.

El mercat gastronòmic del qual es podrà gaudir enguany permetrà degustar una oferta variada que anirà des d’hamburgueses i pizzes fins a cuina oriental, graella argentina o creps. Per complementar la vessant gastronòmica s’ha preparat una programació de concerts que inclou propostes diàriament. Hi actuaran Abril Gabriele, Die Krögers, Bucòlic, The Möther Mine, Vermut Swing amb DJ Llamàntol i Yo suspendí EGB. Pel que fa a la programació infantil, s’han previst tallers cada dia i espectacles com Gelicadabra o Antipasti. Per als més menuts també hi haurà el Juguitoki, un espai lúdic on s’hi podran trobar jocs musicals, de punteria, d’habilitat o d’enginy. Una de les novetats d’enguany és la prova que el dissabte 30 d’abril organitzarà la Frodeno Fun(d) al circuit de PumpTrack de Salt. La regidora de Desenvolupament Local, Cristina Alarcón, destaca que “estem molt il·lusionats de poder recuperar la fira Food Truck després del parèntesi obligat d’aquests dos darrers anys i portem mesos preparant aquesta quarta edició amb una ambiciosa programació per a totes les edats i amb la voluntat que totes les famílies que s’hi apropin en gaudeixin”. L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, recorda que “la Food Truck de Salt va néixer amb l’objectiu de convertir-se en un referent del sector i amb aquesta voluntat tornem amb una quarta edició que continua sumant col·laboradors i, en definitiva, fem un pas més per consolidar Salt com una ciutat de Fires”. En aquesta línia Viñas afegeix que “a les ja consolidades fires del Cistell, de la Flor i el Planter i del Textil, hi hem afegit la Food Truck que ja ha passat a formar part del calendari anual que tothom espera”. Organitzada per l’Àrea de Promoció de la Ciutat, la mostra compta amb la col·laboració i el suport de la Diputació de Girona, l’Associació gironina de Food Trucks, RGB, la Mirona, ETECAM, Frodeno Fun(d) i les Cases de la Música. El divendres 29 d’abril la Fira obrirà de les 17 a les 00.00 hores, el dissabte 30 de les 10 a les 00.00 hores i el diumenge 1 de maig de les 10 a les 20.30. Arrenca la Fira Food Truck de Salt i creix amb més dies