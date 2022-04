La càmera que controlava les matrícules dels vehicles que entraven al Barri Vell deGirona des de la plaça Catalunya s’haurà de reparar i, per ara, no es multa els vehicles que entrin al casc antic. Tal com va avançar Diari de Girona, un camió de Girona + Neta va colpejar violentament la instal·lació l’11 d’abril i va deixar de funcionar.

L’aparell registra les matrícules de tots els cotxes per captar aquells que no tenen permís per entrar al Barri Vell (veïns, comerciants i vehicles de seguretat, sanitaris i de serveis públics i altres que ho demanin i se’ls hi concedeixi). Els que no tenen permís són denunciats si passen pel punt de la càmera més de tres cops en un trimestre. Fonts municipals han assenyalat que s’està treballant per arranjar la càmera i que s’han demanat pressupostos a diferents empreses. Un camió colpeja el control d’accés al Barri Vell