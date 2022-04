La programació de Sant Jordi a Cassà de la Selva inclou, a més de les parades de llibres i roses, la presentació de llibres a les Golfes de Can Trinxeria, l’escenari de micro obert de poesia a la plaça de la Coma, els tallers creatius de xapes i punts de llibre de llautó, el racó de la biblioteca o l’hora del conte amb «Amira, la princesa valenta» també a la plaça de la Coma al matí.

La cerimònia d’entrega dels 56ens Premis Literaris es farà a les cinc de la tarda a sala del Centre Recreatiu. També hi haurà espectacles familiars, a la tarda a la plaça de la Coma. També s’han programat activitats durant tota la setmana després de Sant Jordi, com la visita teatralitzada «Cassà medieval», del 24 d’abril o el Taller de Poesia i Impremta del dia 30 per a famílies.