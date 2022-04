Després de dos anys d’aturada a causa de la pandèmia, Campllong ho té tot a punt per celebrar la 38a Fira Comarcal de Primavera prevista enguany pel 23 i 24 d’abril. Des del seu inici l’any 1982, la Fira ha anat augmentant i diversificant l’oferta de propostes i activitats fins arribar a convertir-se en un esdeveniment de referència dins el món rural i comercial, amb més de 40.000m2 el recinte firal.

Enguany la fira compta amb un centenar d’expositors, una trentena d’activitats i una vintena de mostres i exposicions. Una fira multisectorial ofereix als visitants les novetats de sectors com l’agricultura, la ramaderia, els serveis, l’alimentació, la indústria, la tecnologia, la jardineria, la construcció, els mobles i decoració, el motor, entre d’altres, complementat amb activitats, concursos i exhibicions del món de l’agricultura i la ramaderia tradicional.

L’alcalde, Lluís Freixas, ha agraït «la implicació i la il·lusió de tots el que fan possible la celebració de la Fira» confiant en repetir l’èxit de les edicions passades amb més de 30.000 visitants. La Fira està organitzada per l’Ajuntament i l’Associació́ de Fires i Festes amb la col·laboració d’empreses, entitats i voluntaris.

Concurs de vaques i gos d’atura

Una de les activitats destacades, prevista pel 24 d’abril, és el Concurs Morfològic de vaques de raça Frisona. Un certamen on hi participen una cinquantena de caps de bestiar de 10 explotacions lleteres de les comarques gironines i d’arreu de Catalunya. També el diumenge els visitants tenen la possibilitat de veure el 38è concurs de ramat i gos d’atura català i la tradicional exhibició del batre, amb maquinària antiga i tractors Lanz.

Altres activitats destacades són el 23è concurs de paletes, el 17è concurs de pintura ràpida, el 15è concurs de Ratafia, el 15è concurs de maquinistes, les exhibicions eqüestres i la 25a tractorada de tractors antics anteriors al 1965 on hi participen un centenar de tractors històrics.

També hi ha les jornades gastronòmiques del cargol, «Encargola’t» amb un concurs de menjar cargols obert a tothom qui li agradi menjar cargols; i un tastet del cargol de la Fira. Com a novetat d’aquesta edició, pels amants dels vehicles de dues rodes, s’ha organitzat una exhibició de pilots professionals i s’instal·larà un circuit on superar obstacles i provar el BikeTrial a càrrec de Peu a Baix.

També hi haurà un curs obert d’autocontrol i socialització de gossos a càrrec de Rockendall - Residència Canina, una exhibició de carrusel amb cavalls a càrrec de La Crinera i Volteig de competició amb el Club Volteig Girona. A més, s’han previst activitats per als infants i joves, com una aula tecnològica on es podrà imprimir en 3D, un circuit de minidrons amb bateig de vol, Eggbot, Leds race i un braç robòtic. També conta contes, tallers, instal·lacions de joc itinerants (art, construccions, joc lliure, joc al quadrat) a càrrec de la Tribu Juganera i una zona d’atraccions.

L’entrada de la Fira té un cost d’un euro i dona dret a visitar la Fira comercial i les activitats, concursos i exposicions durant tot el dia. Amb l’entrada a la Fira s’obsequiarà amb una entrada per poder visitar el Museu del Camp de Campllong. La Fira disposa d’un servei de bar menjador. L’horari de la Fira és de les deu del matí a les vuit del vespre.