L’Ajuntament de Girona oferirà principalment durant els mesos de juliol i setembre un total de 24 cursos esportius per a totes les edats. Les propostes es divideixen en activitats aquàtiques i en fisicoesportives, i es podran fer a les piscines municipals de Can Gibert del Pla i Palau, i als pavellons de Fontajau i Palau.

Pel que fa a les activitats fisicoesportives, es duran a terme cursos de pilates, ioga i condicionament físic, to i GAC durant els mesos de juliol i setembre. En aquest cas, les propostes s’adrecen a persones d’entre 17 i 64 anys. Pel que fa a les activitats aquàtiques, s’oferiran cursets de familiarització al medi aquàtic per a infants de 3 a 5 anys; l’escoleta aquàtica per a nens de 6 a 10 anys, i l’escola aquàtica per a nois i noies d’11 a 17 anys al llarg dels mesos de juny i juliol. També es duran a terme sessions de fitness aquàtic per a persones adultes al setembre.

Com a novetat, s’incorporaran a l’oferta dues activitats adreçades als majors de 65 anys. Durant el mes de juliol tindrà lloc l’activitat aquàtica «Hidrogimnàstica», mentre que el setembre s’ha planificat l’activitat fisicoesportiva «Gimnàstica dolça».

«La proposta d’activitats permet donar continuïtat a la programació que s’està portant a terme en diferents equipaments municipals al llarg del curs, en què la pràctica regular d’activitat física serveix com a mitjà de millora de la salut i de la qualitat de vida de les persones”, ha destacat el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran. El període de preinscripció s’obrirà el 25 d’abril i finalitzarà el 8 de maig.