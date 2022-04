El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha afirmat que l'increment de mossos a Salt (Gironès) "es nota" perquè el nombre de delictes s'ha reduït un 5,2% en comparació amb les dades prepandèmia. Elena ha visitat la comissaria compartida i ha subratllat que és un "exemple" de coordinació entre Mossos d'Esquadra i Policia Local. L'alcalde Jordi Viñas ha recordat que tant Salt com les poblacions veïnes "feia temps" que reclamaven més policies. Una demanda que va obtenir resposta a finals de l'any passat amb l'arribada de disset mossos, que suposaven un augment del 40% de la plantilla. "Es nota en els resultats, en la disminució de fets delictius i l'increment de detencions, això és més eficàcia policial", ha remarcat el conseller.

Actualment, la comissaria compartida de Salt compta amb 52 efectius dels Mossos d'Esquadra -que també donen servei a poblacions veïnes- i 57 de la policia local. El conseller d'Interior ha subratllat que és un "exemple" del que busquen des del Departament, que és fomentar la coordinació entre cossos policials per millorar l'eficàcia i el servei al ciutadà: "N'és un exemple molt evident aquí, fins i tot des del punt de vista físic perquè comparteixen espai i això dona bons resultats".

A més, Elena també ha posat el focus en l'augment d'efectius dels Mossos d'Esquadra que es van incorporar a la comissaria a finals de l'any passat. En concret, hi van destinar disset agents, que han suposat augmentar la plantilla en un 40%. "Hi hem posat mitjans i això es nota, es nota en els resultats", ha exposat el conseller que ho avala amb les xifres de l'estadística policial que reflecteixen una disminució del 5,2% en el nombre de delictes a la població en comparació amb les xifres prepandèmia.

A més, també han augmentat un 14% les detencions de delinqüents. "Això és més eficàcia policial i és gràcies a posar-hi més mitjans, a la coordinació i a ser-hi presents, que és la línia que volem treballar des del Departament".

L'alcalde Jordi Viñas ha recordat que tant Salt com les poblacions de l'àrea a les que es dona cobertura des de la comissaria compartida havien reclamat reiteradament més efectius: "Es van fer efectius i la visita d'avui del conseller ve a beneir aquest increment que el que han fet és augmentar l'eficàcia i l'eficiència dels cossos policials". Viñas ha remarcat que, en paral·lel a l'augment de mossos, l'ajuntament també ha abocat esforços a consolidar la plantilla de la Policia Local reforçant efectius, mitjans i tecnologia.

Balanç policial, en dades

Les xifres que ha exposat el conseller recullen els fets delictius registrats a Salt entre l'abril del 2021 i el març del 2022 en comparació amb el mateix període prepandèmia. En relació al total de delictes, s'ha passat de 2.559 a 2.427, un descens del 5,2%. Per tipologies, els delictes contra el patrimoni s'han reduït un 11,7% (de 2.174 a 1.919) amb descensos significatius en, per exemple, els robatoris amb força a domicilis o a establiments i les estrebades o atracaments a la via pública. A l'altra cara de la moneda, però, hi ha hagut un increment dels robatoris amb violència o intimidació a establiments.

També han augmentat un 11,7% els delictes contra les persones per un increment, sobretot dels casos registrats de maltractaments en l'àmbit de la llar que ha incrementat un 18,6%. La pressió policial ha fet aflorar més conductors infractors perquè els delictes contra la seguretat viària s'han doblat passant a 51 a 102.