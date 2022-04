Els treballadors de la neteja i de recollida de residus de Girona han votat anar a la vaga. L’inici de la protesta serà el 2 de maig, cinc dies abans de l’inici de Temps de Flors que començarà el 7 de maig. Abans però hi haurà una mesa de negociació on el Departament de Treball intentarà arribar a un acord entre les parts per evitar l’inici de la convocatòria. Mentrestant, també es redactaran els serveis mínims. El dia escollit d’inici de la protesta dels treballadors de Girona + Neta és deu dies després de la votació favorable a la vaga i que el comitè d’empresa hagi entrat la documentació al Departament de Treball on es va la sol·licitud de la convocatòria i de la mediació.

Els operaris de la neteja van participar en una assemblea que va acabar aquest dimecres a les tres de la matinada amb una votació a la qual hi podien participar 211 treballadors. Es va fer per urna i van votar 166 persones. El sí a la vaga va tenir 95 suports, el no a la vaga en va tenir 69 i hi va haver dos vots en blanc.

La vaga dels escombriaires s’anava cuinant des de feia temps. Les negociacions van anar-se allargant durant mesos. I va haver-hi una quarantena de reunions entre els treballadors i l’empresa mixta Girona + Neta (formada per l’Ajuntament i l’empresa FCC) fins que es va arribar a un principi d’acord. El document el van signar, el 26 de març, els representants de l’empresa i el comitè d’empresa. No obstant, una de les tres seccions sindicals no va segellar el pacte. CCOO, que té 4 representants considerava que hi havia mancances. UGT té tres membres i la CGT en té dos i sí que veien bé el text.

El preacord s’havia de ratificar en una assemblea convocada pel 30 de març. Però Comissions Obreres va fer valer la seva força i va tirar per terra el document. Va haver-hi 118 vots en contra per 63 a favor del pacte inicial. Des d’aleshores, no hi ha hagut cap trobada entre les parts. I aquesta matinada de dimecres es va decidir fer la convocatòria de vaga.

Entre els punts de desavinença no hi ha cap qüestió de salari, segons ha explicat el president del Comitè d’Empresa, Carles Casellas. La discrepància seria per conceptes d’organització i de promocions internes, a banda de la redacció d’algun dels punts d’aquell document inicial.

Els treballadors de la neteja de Girona ja han utilitzat el mes de maig per convocar vagues altres anys, uns dies abans de Temps de Flors, quan la ciutat s’omple de visitants. Va passar els anys 2010, 2015 i 2019, quan es va arribar a un acord al darrer moment, quan ja s’estaven fent els muntatges florals.

Posició del govern

Davant de l’anunci de la convocatòria de vaga, el govern va assenyalar que «manté oberta la negociació amb els sindicats per tal d’arribar a un acord del nou conveni». El govern, a través del regidor responsable de l’àrea, Eduard Berloso, «està obert a negociar qualsevol dia a qualsevol hora per tal d’arribar a un acord», van indicar.

Fonts del govern insisteixen que «una vaga de neteja per Temps de Flors seria una mesura desproporcionada i perjudicial per als interessos generals de la ciutat». Exposen que «després de dos anys de pandèmia la prioritat és ara la recuperació econòmica i la creació de llocs de treball, i a ningú se li escapa la importància que té Temps de Flors per assolir aquests objectius per a bona part del teixit productiu de la ciutat».

Finalment, deixen palès que «per primera vegada l’Ajuntament i la majoria sindical» van arribar a un acord pel nou conveni i que aquest «garantia l’equilibri entre les necessitats organitzatives de Girona + Neta i les necessitats salarials en el context actual, tenint en compte també els nous reptes davant l’entrada en funcionament del nou contracte de neteja». «Considerem que era un bon acord, i que aconseguia l’equilibri entre els interessos de la ciutadania i els objectius dels treballadors. Aquesta ha de ser la base de qualsevol renegociació», conclouen.