«Mai havíem viscut tant bé al barri com durant el confinament, però ha tornat l’oci nocturn i han tornat els crits, la inseguretat, les pixarades, els vòmits, els vidres per terra...». La queixa d’un veí de la zona dels carrers Figuerola i Bonastruc de Porta no és nova perquè com, recorden des de l’Associació de Veïns Figuerola-Bonastruc, des de fa més d’una dècada reclamen un barri «net, sense sorolls i segur» en un objectiu que «malauradament s’ha topat sempre amb la poca voluntat real dels polítics municipals per resoldre aquesta situació».

Les nits de dijous, divendres, dissabtes i «alguns dimecres» encara no tenen l’activitat anterior a la pandèmia, però la reobertura dels locals de copes ha estat suficient perquè els veïns hagin comprovat que la tranquil·litat que van viure durant el confinament. «La reobertura d’aquest sector ha fet que les condicions de vida digna recuperades als nostres barris hagin quedat en un mer miratge o una simple anècdota», expliquen des de l’associació mentre que veïns, coneixedors des de fa anys de la problemàtica de la zona, recorden que el principal problema apareix quan els clients estan fora dels locals: «Si tu truques a la policia per dir que un veí està fent molt soroll a dins d’un pis vindran de seguida, però si ho fas perquè hi ha soroll al carrer et diu que ja passaran a mirar-ho i tot continua igual, cada nit».

Un dels locals clàssics de la zona, el Gatzara, que abans havia funcionat amb diferents noms com Mondo, Món a part o Inèdit entre d’altres, no ha tornat a funcionar amb l’obertura de l’oci nocturn per un «un conflicte entre la propietat del local i la propietat del negoci titular de la llicència». Una situació que ha alleugerit la pressió sobre els veïns d’una part del carrer Figuerola, entre Ramon Folch i Bonastruc de Porta, que és més estret que la resta i que ara els veïns voldrien que s’aprofités la situació per revocar una «discoteca heretada de primers dels anys 70 i que avui dia, ni tan sols podria optar a aquesta categoria per la seva ubicació, ni les condicions».

Amb el suport de l’Associació de Veïns Figuerola-Bonastruc, set comunitats de propietaris d’aquest tram del carrer han decidit «agrupar-se i fer més força per aconseguir canviar la situació que han hagut de patir tots aquests anys». «Cansats» de «ser atesos, però mai escoltats», els veïns «insten a l’ajuntament que apliquin la normativa vigent i deixin d’escudar-se rere silencis, respostes genèriques, ambigües i poc aclaridores que busquen guanyar temps al temps».

Les tibantors entre els veïns de carrers com Figuerola, Bonastruc de Porta o altres del voltant amb l’Ajuntament al voltant de les molèsties de l’oci nocturn venen de lluny. S’han fet plans d’actuació, reunions... Però, com recorda un dels veïns amb més experiència en el tema, les millores permanents només han arribat quan s’han tancat locals. «Amb el final de les Carpes van pujar un esgraó en la tranquil·litat a les nits i en qualitat de vida; quan van tancar la Sala de Ball per fer la promoció de pisos un altre...».

Amb la pandèmia, els confinaments i les restriccions per a l’oci nocturn, els locals d’aquesta cèntrica zona de Girona no van poder obrir, però, com es recorda des de l’associació de veïns, amb el seu final «reapareixen en primer pla conflictes i problemes enquistats a Girona que han quedat camuflats rere el vel de la situació d’excepcionalitat viscuda». Un retorn a les nits amb sorolls dels clients que tornen a cap a casa i matins amb carrers bruts de vidres i vòmits que ha fet que, segons l’associació, els veïns estiguin decidits a demanar a l’Ajuntament «poder viure sense que els seus drets fonamentals es vegin novament vulnerats, i exigint als responsables municipals que tradueixin en mesures efectives els compromisos i obligacions assumits per tal de garantir-los».