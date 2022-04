L’actual alcalde de Llagostera, Toni Navarro, no es presentarà a les eleccions de l’any vinent i el fins ara regidor Eduard Díaz serà el cap de llista d’Esquerra Republicana. «Estic molt content per l’elecció del candidat. Ja fa 4 anys que pensava que era el candidat ideal, però per responsabilitat va creure que primer havia de conèixer l’ajuntament des de dins i ara té l’experiència necessària per assumir les responsabilitats de l’alcaldia de Llagostera», va explicar Navarro després de l’assemblea on es va escollir Díaz.

«Després de l’experiència d’aquests anys a govern, em considero preparat per assumir aquest repte», va explicar el nou candidat que va assegurar que «isualitzo una llista potent, amb gent il·lusionada, capaç i disposada a posar els interessos del municipi per sobre dels particulars». En les darreres eleccions, ERC va treure quatre regidors i va obtenir l’alcaldia gràcies a un pacte amb la CUP, 3 regidors, per davant dels cinc regidors que havia tret Junts amb Pilar Aliu de candidata.