En una iniciativa engegada l’any passat amb el conte «Un drac sota la fàbrica», l’Escola Montfalgars de Girona regalarà un conte als 450 alumnes del centre perquè cap infant es quedi sense rebre un llibre per Sant Jordi. Aquest any, serà «El talp de Santa Eugènia»» amb textos de Jaume Prat i il·lustracions de Quim Paredes i editat per l’Ampa de la mateixa escola l’any 2016. Un conte on «s’explica el perquè mai s’ha construït a les hortes i el perquè la fàbrica de filats (La Marfà) es va construir sobre mateix de la sèquia Monar, ni a un costat, ni a l’altre... a sobre».