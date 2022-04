L’Espai Gironès regalarà 500 roses per Sant Jordi i la possibilitat de guanyar una estada per a dues persones a l’Hotel Balneari Font Vella. El centre comercial sortejarà cinc estades per a dues persones cadascuna (amb habitació Júnior Suite, esmorzar i accés a l’spa) entre tots els visitants que vagin a l’estand que hi haurà instal·lat a la plaça del Foc. Les persones que vulguin participar en el sorteig només hauran de donar les seves dades. El sorteig es farà el 25 d’abril a les oficines de gerència i es contactarà amb els cinc guanyadors perquè puguin recollir el premi aquella mateixa setmana.

El centre comercial també regalarà les 500 roses a tothom que participi al sorteig, fins a acabar les existències. L’horari de l’estand serà de 10h a 14h i de 16h a 20h. Aquesta acció s’inclou en el conjunt d’iniciatives que es duen a terme al centre comercial per retornar als clients la confiança dipositada en ells. Durant el dia de Sant Jordi també hi haurà al centre comercial una parada de llibres de l’FNAC i una de roses, a l’entrada principal.