«Cada matí, després de les nits aquestes de dijous i cap de setmana, a les sis del matí ja tenim en funcionament extra de neteja a la zona dels carrers Figuerola i Bonastruc de porta, a partir de les vuit del matí la gent ja no s’hauria de trobar amb tot això...». El regidor de Seguretat i Neteja de l’Ajuntament de Girona, Eduard Berloso, a la denúncia dels veïns d’una part de la ciutat on s’acumulen molts bars de copes que, després dels confinaments, han reprès gran part de la seva activitat les nits de dijous, divendres i dissabte.

«Mai havíem viscut tant bé al barri com durant el confinament, però ha tornat l’oci nocturn i han tornat els crits, la inseguretat, les pixarades, els vòmits, els vidres per terra...», explicava un veí de la zona aquest dijous a Diari de Girona en una denúncia que, per part del consistori, han aconseguit resposta a través de Berloso pel que fa tant a la neteja com a la seguretat: «les patrulles nocturnes incrementen la seva presència en aquests carrers en les nits on els locals tenen més afluència de gent». En canvi, des de l’Ajuntament de Girona s’han declinat fer comentaris sobre la situació de la llicència del Gatzara: Una discoteca del carrer Figuerola, que set comunitats de propietaris del mateix carrer denuncien que «encara disposa d’una llicència de discoteca heretada de primers dels anys 70».

Eduard Berloso sosté que la zona dels carrers Figuerola i Bonastruc és «prioritària» tant en seguretat com en neteja per a l’Ajuntament, perquès són conscients que l’activitat dels bars de copes s’ha recuperat, en bona part, a nivells semblants als que hi havia abans de la pandèmia. «A les nits sempre intentem que hi hagi patrulles nocturnes per la zona, però, a vegades, també són requerits per serveis en altres zones de la ciutat i no hi poden ser de manera permanent», apunta Berloso que, com a regidor de Seguretat i Neteja, no té atribucions sobre un altre dels temes que preocupa els veïns: la llicència del Gatzara. Actualment, el local està tancat per una disputa entre la propietat del local i la del negoci, però set comunitats de propietaris d’aquell tram de carrer s’han unit per demanar a l’Ajuntament que «apliqui la normativa vigent i deixin d’escudar-se rere silencis, respostes genèriques, ambigües i poc aclaridores que busquen guanyar temps al temps». Un silenci que, a preguntes d’aquest diari, ahir continuava mantenint l’Ajuntament sobre un local amb llicència de discoteca.