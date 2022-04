«Per nosaltres una vaga per Temps de Flors no és una qüestió simbòlica, com potser pels treballadors, és una estocada a l’economia de la ciutat», amb aquestes paraules, l’alcaldessa de Girona, exposa què pensa sobre la possibilitat quetiri endavant la convocatòria de vaga dels treballadors de Girona + Neta cinc dies abans de l’inici de Temps de Flors.

En declaracions a la ràdio municipal Girona FM, la batllessa gironina, va recordar que hi ha hagut dos anys complicat i que l’esdeveniment floral serà la data «definitiva» en favor del dinamisme econòmic de la ciutat.

Madrenas va insistir en què el govern està disposat a seguir negociant 24 hores al dia i va recordar que, hi han estat treballant des de fa mesos, amb més de quaranta reunions. Fins i tot, va segellar-se un preacord amb el comitè d’empresa en un dia on els representants de CCOO van decidir abandonar la negociació. L’alcaldessa recordar que aquell document incloïa cessions per les dues bandes però que era satisfactori per la ciutadania i pels treballadors. No obstant, l’assemblea de treballadors primer va rebutjar l’acord i posteriorment va votar anar a la vaga.

Entre els punts de discussió hi hauria temes organitzatius, promocions internes i blindar els treballadors en cas que el nou contracte es tiri endavant amb una empresa que no sigui l’actual. No obstant, l’única oferta presentada, inclou l’actual empresa que està gestionant el servei i l’alcaldessa va dir que si calia, el nou conveni dels treballadors es redactaria d’una manera per tal que no hi hagi cap dubte que el nou contracte no afectarà els treballadors contractats.