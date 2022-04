La Diputació de Girona i la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) han renovat per catorzè any consecutiu la col·laboració per a formar gratuïtament treballadors de l’administració pública en qüestions relacionades amb l’habitatge, l’urbanisme i l’arquitectura. De la programació formativa d’enguany, que majoritàriament serà en format virtual, destaca la primera part del Curs d’Arquitectes Municipals de Petits Municipis, que vol formar i aprofundir en el desenvolupament de la funció de l’arquitecte municipal. El curs, coordinat pel president de l’Associació d’Arquitectes al Servei de l’Administració Pública, Xavier Ludevid, compta amb setanta inscrits i tindrà una segona part a la primavera del 2023. Les altres formacions seran el curs Next Generation Rehabilitació i el curs d’aprofundiment de QGis per a tècnics municipals.