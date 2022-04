L’empresa Transferència de Recursos Avançats i nous Serveis SL s’encarregarà de definir el nou Pla Estratègic de Promoció Econòmica de Girona pels anys 2022-2026 per un import de 38.841 euros. El 80% del pressupost està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Fons Social Europeu, en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local. La consultoria ha estat escollida en un concurs públic al qual s’hi va presentar una altra societat. L’objectiu és delimitar les directrius i els àmbits d’actuació de l’Àrea de Promoció Econòmica, per als pròxims anys per tal de mantenir l’activitat econòmica de la ciutat, planificant accions, programes i estratègies.

Les línies estratègiques que indiqui el document han de permetre crear un hàbitat sostenible capaç d’integrar els múltiples agents del territori per trobar sinergies i consensuar objectius comuns. Per això els programes que seguiran aquestes línies tenen per objectiu «el foment de participació ciutadana i accions comunitàries per aconseguir ciutats més sostenibles, digitals i amb un enfocament integrat i inclusiu».

Partir de l’anterior pla

El Pla Estratègic partirà del balanç de les accions del pla anterior, de la diagnosis actual de la ciutat i de l’impacte de la pandèmia, contemplant i responent a la nova realitat i tendències accelerades per la Covid-19 (com l’augment del teletreball i la de la digitalització, la tendència de l’economia circular, entre altres) i sota criteris de sostenibilitat i resiliència.

El Pla Estratègic de Promoció Econòmica anterior es va definir amb un horitzó temporal que començava l’any 2015 i finalitzava l’any 2020. El document d’aquest anterior pla estratègic es basava en un anàlisis territorial i socioeconòmic i en una diagnosis de situació a partir de les quals es va anar desenvolupant un pla d’acció constituït per un total de sis línies estratègiques, catorze programes i 39 projectes al llarg dels darrers anys.

La regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, Glòria Plana, ha posat de manifest que «Girona s’ha reactivat molt abans que altres municipis» per superar els efectes de la pandèmia gràcies a disposar d’aquell pla estratègic ja que, a parer seu, el document els ha permès estar «preparats» per poder ajudar el sector productiu de la ciutat quan la pandèmia de la Covid-19 ha esclatat amb força.

Crítiques de l’oposició

Diferents grups de l’oposició ha qüestionat el format i la idoneïtat del pla en aquests moments. Per exemple, el portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, considera que ja es va «tard», tenint en compte que el Pla Estratègic és vàlid ja per l’any 2022 i encara no s’ha redactat. El portaveu de la formació, a més a més, reclama poder participar en la redacció del Pla.

La regidora de Promoció Local però, assenyala que han estat pendents de rebre la subvenció per poder licitar el projecte i que s’acaba d’adjudicar. Glòria Plana promet adaptar els terminis als anys que es pugui treballar. També que l’oposició podrà participar en la redacció quan la direcció de l’empresa i l’Ajuntament acordin la col·laboració dels sectors econòmics i dels grups municipals. El termini per començar el document és de set mesos.

Pel grup municipal del PSC, el regidor Jordi Calvet, qüestiona que s’hagi de licitar i adjudicar ara aquest pla estratègic quan s’està a un any de les eleccions i el document ja serà vàlid fins l’any 2026. Glòria Plana però, indica que aquest tipus de treballs tenen uns calendaris diferents i funcionen amb independència de les eleccions que hi hagi i insisteix que amb documents com aquest es garanteix que la ciutat es pugui reactivar més ràpid que altres poblacions davant de diferents situacions.