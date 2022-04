El jutjat de Girona va desestimar ahir el recurs contenciós administratiu presentat pel PSC de Salt que demanava que fos la justícia qui autoritzés el partit a posar la parada per la diada de Sant Jordi. Els socialistes van presentar divendres al matí un recurs davant la negativa de l’Ajuntament a la seva sol·licitud de posar la parada. L’argument és que en ser un partit polític, no està permès que tinguin parada, segons un decret d’alcaldia que especifica qui té dret a parar per la diada.