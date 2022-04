Els Mossos d’Esquadra han denunciat un vehicle que circulava per l’AP-7 al Gironès per conducció temerària per mala estiba de càrrega.

Els fets van passar el divendres 22 d’abril al voltant de dos quarts de dues de la matinada. Els agents van immobilitzar el vehicle al punt quilomètric 71, en veure que portava una gran quantitat de càrrega col·locada als laterals i el sostre de forma inestable. Així, van denunciar el conductor perquè qualsevol pèrdua enmig de la via hauria suposat un greu perill per la resta d’usuaris.