El pati de Mas Llorenç va acollir ahir una xerrada en commemoració del 40è aniversari de les llúdrigues de Salt, les escultures ubicades a la plaça de la Vila. L’acte va comptar amb la presència de l’autor de les reconegudes escultures, Lluís Mateu, i de l’exregidor Miquel Berga, que van mantenir una conversa a l’entorn de les llúdrigues. La xerrada va rebre el nom de Les llúdrigues de Salt: icona, identitat, imaginació. Les figures s’han convertit en un autèntic emblema de la vila i apareixen en multitud de formats: per exemple, en enganxines per als vehicles, en pastisseries o en bosses de roba de la compra.

Les llúdrigues de la plaça de la Vila van ser la primeres de les escultures a la via pública que va fer Lluís Mateu a Salt, un any abans que el municipi assolís la independència de Girona.

Quan es va celebrar el vint-i-cinquè aniversari de les llúdrigues originals, es va canviar per les que hi ha actualment, ja que estaven malmeses. Les noves peces les va fer l’escultor Enric Sala, prenent com a model les de Lluís Mateu, que, també hi va treballar. Són una mica més grosses i de pedra arenisca.