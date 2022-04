L'acusat que s'enfrontava a 10 anys de presó per entrar a robar dins la casa d'una dona gran a Girona i lligar-la a una taula ha admès els fets. Davant el tribunal de la secció tercera de l'Audiència de Girona ha acceptat una pena de 3 anys i 9 mesos de presó, però no els haurà de complir perquè se li substituirà la pena per l'expulsió del país durant 10 anys.

L'acord redueix substancialment la pena demanada inicialment per la fiscalia gràcies a l'atenuant de dilacions indegudes que se li ha reconegut, ja que el cas va tenir lloc fa set anys. El processat ha reconegut que el 10 de març de 2015 va entrar disfressat de pintor a l'habitatge de la víctima, una dona d'uns 70 anys, i va robar múltiples objectes de valor, així com 3.000 euros en efectiu. També va tapar ulls i boca a la víctima amb cinta adhesiva, va colpejar-li el cap i va lligar-li les mans amb brides. Un cop va haver saquejat el pis, situat al carrer Marquès de Caldes de Montbui, va lligar la dona a la pota d'una taula amb cinta americana per evitar que s'escapés. Jutgen després de set anys un robatori amb violència a Girona El robatori l'hauria perpetrat amb l'ajuda d'un segon lladre, però no s'ha pogut identificar. L'acusat ha acceptat les penes, i també pagarà 19.794,55 euros a la companyia asseguradora i 350 euros a la víctima. Haurà de pagar una multa de 75 euros i els costos del procediment. La sentència és ferma.