Endesa ha tancat una anella elèctrica a Salt de mitjana tensió que uneix els tres centres de transformació que hi ha al municipi. Fins ara, aquestes instal·lacions estaven aïllades l'una de l'altra. Amb aquesta interconnexió entre elles, si mai hi ha una incidència es pot garantir el servei per vies alternatives. A més, si es fan feines de manteniment tampoc caldrà tallar el servei elèctric, ja que l'anella que connecta els tres centres permetrà seguir alimentant el municipi. Amb aquesta inversió de 75.000 euros es reforçarà el subministrament de 6.000 clients a les zones del nucli antic i del mercat de Salt. Per la seva banda, l'ajuntament ha aprofitat per desplegar la fibra òptica en aquesta zona del municipi.

La companyia elèctrica ha desplegat un nou tram de cable de mtijana tensió a 25 kV i de 317 metres de longitud. El cablejat circula entre els carrers de Doctor Fleming i Joaquim Ruyra i serveix per unir els tres centres de transformació elèctrica que hi ha al municipi. Amb aquesta interconnexió es tanca el que s'anomena una anella elèctrica i això permet garantir el subministrament en totes les zones connectades en cas que un dels tres centres falli. A més, també redueix els temps de reposició i si hi ha tasques de manteniment no caldrà tallar el subministrament perquè hi haurà una via alternativa per fer arribar l'energia a les cases.

Aquesta anella elèctrica donarà servei als domicilis del nucli antic de Salt i la zona del mercat. En total es preveu que hi hagi uns 6.000 abonats que s'aprofitin d'aquesta millora en les instal·lacions. A més, s'ha renovat tecnològicament un dels centres de transformació que s'han enllaçat. En aquesta modernització s'ha substituït les cel·les per unes que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas que té característiques aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.

Les obres han tingut un cost d'uns 75.000 euros i permetran absorbir puntes de demanda concretes, augmentar la potència als clients que ho demanin i, d'aquesta manera, preparar-se per l'increment de consum a mesura que es produeixi la descarbonització.

En paral·lel a la millora de la xarxa elèctrica, l'Ajuntament de Salt ha aprofitat les obres per desplegar la fibra òptica. Al costat del cablejat elèctric, hi ha un tub de comunicacions que permet connectar la fibra òptica a la zona del mercat i del nucli antic de Salt.