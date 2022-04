Habitatges de «renta limitada» al centre de Girona

«Proyecto de viviendas de renta limitada en el edificio del antiguo cuartel del General Mendoza». Amb aquest títol es conserven vuit esbossos d’un projecte que, en el cas d’haver tirat endavant, hauria provocat que, avui en dia, tot l’entorn de les places del Lleó i de Salvador Espriu, o el mateix accés a la plaça Catalunya i al Barri Vell per aquesta banda del riu, fos substancialment diferent del que hem conegut. Firmat per l’arquitecte municipal el febrer del 1958, el projecte proposava que la caserna d’artilleria General Mendoza, a l’edifici de l’antic mercat de bestiar, fos reconvertida en «viviendas de renta limitada». És a dir, en una mena de pisos de protecció oficial amb uns lloguers assequibles que no podien entrar al mercat lliure fins passat vint anys, segons la llei franquista del 1954. El projecte, però, es va acabar quedant guardant en un calaix del que ha sortit ara, digitalitzat, a través de la nova eina del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona, Dibuixant la ciutat, que ha posat a l’abast de tothom gairebé 17.000 plànols i dibuixos datats entre 1850 i 1910.

Aquelles «viviendas de renta limitada» mai es van convertir en una realitat i l’antiga caserna va ser enderrocada, el 1966, en el marc d’un nou projecte molt més gran. I especulatiu. L’anomenat «Pla Perpiñá», que, tot i que no s’arribaria a completar ni de lluny amb tota la seva extensió, sí que ha deixat la seva empremta en aquesta part de la ciutat. Els dos actuals gratacels, coneguts com a «bolets» a cada punta de l’actual passeig General Mendoza, un a tocar la plaça Catalunya i l’altre a la cantonada amb el carrer Ultònia (just on s’acabava l’antiga caserna), són els únics que es van acabar construint del grapat d’espectaculars edificis de fins a vint plantes que preveia el desmesurat «Pla Perpiñá».

Aprovat un any abans de l’enderroc de les casernes, el Pla Parcial Centro Comercial - conegut com a «Pla Perpiñá» per l’arquitecte que el va redactar-, pretenia la construcció d’un gratacel de 20 plantes, cinc de 16 plantes i cinc edificis de 10 plantes. Tot ells comunicats entre per dues plantes de galeries comercials. Tot això, bàsicament, en els terrenys on hi havia l’antiga caserna i el mercat de bestiar a l’actual plaça Salvador Espriu. «Cuando se inicie su realización, mis conciudadanos se darán cuenta de que la Providencia ha deparado a nuestra ciudad una ocasión única», va explicar el llavors alcalde de Girona, Pere Ordis, sobre un projecte que mai es completaria. De tots els edificis projectats només se’n van acabar fent dos i un dels successors d’Ordis, el darrer alcalde anterior a la democràcia, Ignasi de Ribot, ja el va modificar eliminant edificis i augmentant els espais lliures en considerar que la zona ja era molt densa.

El canvi de règim i les noves lleis urbanístiques van acabar descartant totalment el «Pla Perpiñá» com, dues dècades abans, aquest havia acabat amb el projecte de fer «viviendas de renta limitada» en ple centre de la ciutat de Girona.

el projecte del 1958. Dos dels vuit esbossos firmats pel llavors arquitecte municipal.

caserna d’artilleria general mendoza. Situada a l’edifici de l’antic mercat del bestiar al costat del riu Onyar, va ser enderrocada el 1996. A l’esquerra, en una imatge de Salvador Crescenti; i, a sota, en una de 1955 d’autor desconegut.