La secció tercera de l’Audiència de Girona jutjarà la setmana vinent un robatori amb violència que va ocórrer a Girona el 2015. Segons la fiscalia, que demana deu anys de presó a l’acusat, el robatori va ser perpetrat per dues persones que van actuar , però només s’ha pogut identificar l’acusat.

Els fets van tenir lloc a plena llum del dia del 10 de març de 2015 en un pis d’un edifici de la zona dels Químics, al carrer Marquès de Caldes de Montbui. Segons l’acusació, els dos lladres van presentar-se davant l’habitatge vestits de pintors i sense tapar-se la cara. Un cop allí, «posats d’acord i amb l’objectiu d’obtenir un benefici il·lícit patrimonial», van pujar al pis de la víctima, una dona d’uns 70 anys, que en aquell moment estava sola perquè el seu home havia sortit. La dona va obrir la porta i llavors els acusats van irrompre dins el pis i van lligar-li els ulls i la boca amb cinta adhesiva, i van colpejar-li al cap. Llavors, van lligar-li les mans amb brides i van robar-li 3.000 euros en efectiu i «múltiples objectes», entre els quals telèfons mòbils, una tauleta, joies i estatuetes de l’antic Egipte. Tot plegat s’ha valorat pericialment en més de 1.100 euros.

Disfressats de pintors

A més, durant el robatori els acusats van amenaçar la dona dient-li si volia «viure o morir» si no els deia on hi havia els diners i objectes de valor de l’habitatge. Un cop van sostreure tots els objectes, van lligar la cama de la víctima en una pota d’una taula amb cinta americana per evitar que es pogués moure i deixant-la «completament immobilitzada», subratlla la fiscalia. Després, els lladres van fugir amb una furgoneta. Cap dels veïns no va assabentar-se de res durant els fets, i la dona no va poder-se alliberar fins que el seu home no va arribar a casa. La víctima va patir una ferida al cap que va trigar una setmana a curar-se-li.

Segons va explicar una veïna de la víctima el dia que van tenir lloc els fets, els lladres portaven una escala i galledes amb pintures i anaven amb la cara destapada. La dona se’ls va trobar davant l’ascensor, i ells la van convidar a entrar «amablement» a l’ascensor.

La víctima va ser indemnitzada amb més de 19.700 euros per part de la companyia asseguradora.

L’acusat s’enfronta a un delicte de robatori amb violència, un delicte de detenció il·legal i un delicte de lesions pels quals la fiscalia li demana deu anys de presó i una multa. A més, també sol·licita que un cop compleixi tres quartes parts de la pena se l’expulsi.