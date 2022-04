Les noves instal·lacions del Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina del Parc Hospitalari Martí i Julià de Salt ja estan en marxa. El projecte, que ha suposat una inversió de 2.812.329,38 euros (obra i equipament amb l’IVA inclòs) està concebut com a un espai polivalent i versàtil. Entre les principals novetats, està equipat per atendre malalts crítics en cas d’un nou context pandèmic o altres situacions que exigeixin adaptacions, sense haver d’interferir en l’activitat i funcionament de l’hospital. El director mèdic de l’hospital, Josep Costa, destaca que «s’ha complert un dels objectius que havíem plantejat des de l’inici, és a dir, tenir possibilitats de créixer i guanyar en espai i qualitat», explica a aquest diari.

Les noves instal·lacions disposen de circuits diferenciats per a l’atenció de la urgència general i la urgència psiquiàtrica. D’aquesta manera, l’ampliació ha permès el retorn definitiu de l’atenció a la urgència psiquiàtrica al Servei d’Urgències de l’Hospital Santa Caterina, que havia quedat emplaçada a un altre edifici del Parc Hospitalari Martí i Julià per assegurar els circuits d’atenció als pacients urgents amb sospita de covid-19 i els no covid-19 durant la pandèmia. «La nova distribució ens dona molta més eficiència i ens prepara per a futures pandèmies, ja que no caldrà haver de tornar a traslladar serveis a altres punts del parc per l’augment de pacients», concreta Costa, qui afegeix que «en el cas de les urgències psiquiàtriques, s’afegeix una zona d’observació i això afavorirà que no hi hagi tants ingressos», especifica.

En conjunt, el nou equipament disposa de quinze punts d’atenció que en aquests moments es troben distribuïts de la manera següent: quatre boxos individuals reservats per a l’atenció intensiva, dos boxos individuals, i una zona d’observació amb quatre llits per a l’atenció urgent.

La pandèmia ha fet ressorgir noves necessitats i ara tenim més espai per guanyar en eficiència Josep Costa - Director mèdic de l'hospital

Aquests boxos disposen dels equipaments tècnics «més avançats»: llit electrònic connectat al sistema, monitors, respiradors, tancament amb portes automàtiques i vidres electropolaritzats i sistema de videovigilància gestionat des de cada punt de control central. Finalment, la zona de salut mental està dotada amb cinc boxos més destinats al pacient amb simptomatologia psiquiàtrica greu i complicacions orgàniques. Cada àrea disposa de les seves pròpies zones de control d’infermeria que estan connectades tecnològicament amb els serveis de referència (Urgències i UCI) i de suport necessaris per al desenvolupament de l’activitat i control del pacient. Aquesta nova àrea disposa de tres consultes: dues per a les urgències generals i una especifica per a l’atenció en salut mental; tres sales d’espera i lavabos adaptats, a més de les àrees de suport i d’ús intern (magatzem, office, residus i neteja entre d'altres).

El projecte d’ampliació s’ha dut a terme sobre l’àrea de semisoterrani de l’hospital amb una superfície aproximada 550 metres quadrats, connectat amb el Servei d’Urgències principal a través dos ascensors, de manera que la nova àrea queda totalment integrada en l’estructura del centre i del propi servei.

L’ampliació se suma als equipaments actuals del Servei d’Urgències que consten de sis boxos de primera assistència, un box pediàtric, un box per a la urgència ginecològica, dos boxos de reanimació, dos boxos d’aïllament i 1 box de psiquiatria, a més d’una zona d’observació amb sis punts d’atenció i una zona de tractament amb sis butaques. El servei disposa també d’una àrea de quatre consultes per a l’atenció dels nivells de triatge IV i V (atenció menys urgent o no urgent), a banda de l’àrea de control i espais d’ús intern, i tres sales d’espera.

Futures ampliacions

Entre els principals reptes de futur, destaquen l’ampliació de la sala d’endoscòpies, per tal que se’n puguin arribar a fer el doble i de més complexitat i, d’altra banda, incorporar quatre quiròfans nous a l’àrea quirúrgica, segons afirma el director mèdic.

L’Hospital Santa Caterina atén la població del Gironès sud i la Selva interior (157.405 habitants), com a hospital comarcal, i al conjunt de la Regió Sanitària de Girona (761.591 habitants) en l’àmbit de la salut mental i l’atenció al pacient crític.

L’any 2021, l’Hospital Santa Caterina va atendre 48.531 urgències, de les quals, 5.017 van ser pediàtriques i 4.756 psiquiàtriques. De total de les urgències, 1.959 van ser pacients amb covid-19. Des de l’inici de la crisi sanitària, les UCI del Santa Caterina han atès 461 pacients amb covid-19. L’estada mitjana dels pacients a les UCI del centre ha estat de 12 dies, amb pics de més de 100 dies.