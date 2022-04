Endesa acaba d’enllestir els treballs de reforma de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de Salt amb l’objectiu de «reforçar» el subministrament elèctric a gairebé 6.000 clients i, alhora, deixar-la preparada per poder absorbir més demanda i impulsar, així, l’electrificació de la demanda, «aspecte clau per accelerar el procés de descarbonització i lluitar per combatre el canvi climàtic», segons la companyia. L’actuació, que va començar a gestar-se al 2021 i ha finalitzat -i entrat en servei- aquesta Setmana Santa, ha suposat una inversió de 75.000 euros.

La companyia ha estès un nou tram de cable de mitjana tensió a 25 kV, de 317 metres de longitud, pels carrers del Doctor Fleming i de Joaquim Ruyra, per tal d’enllaçar tres centres de transformació que fins ara estaven aïllats i que alimenten el nucli antic de la població i la zona del mercat. S’ha creat, per tant, el que tècnicament s’anomena una anella elèctrica. Dit d’una altra manera, possibilita que, en cas d’incidència o d’indisposició d’una de les línies principals, es pugui donar servei als clients afectats per vies alternatives, recuperant més ràpidament la potència i els clients. Això repercuteix no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no serà necessari cap interrupció de subministrament. L’acció, que s’ha fet amb la col·laboració de l’Ajuntament, ha possibilitat, a més, que el consistori aprofités la rasa oberta per a passar-hi un tub de comunicacions i, així, connectar amb fibra òptica la zona del mercat i el nucli antic de Salt. En paral·lel, també s’ha renovat tecnològicament un dels centres de transformació enllaçats, on s’ha substituït les seves antigues cel·les per unes de noves que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants.