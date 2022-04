Girona es convertirà la setmana vinent en epicentre de la tecnologia blockchain i el metavers. La segona fira BxCat, que amplia superfície i es trasllada al Palau de Fires, portarà una cinquantena de ponències i una vintena d'expositors a la ciutat entre el 4 i 5 de maig. Tecnologia 5G, realitat virtual, criptomonedes, aplicacions a les empreses i al comerç minorista... Són alguns dels temes que es tractaran en aquesta segona edició del certamen, que posa l'accent en la divulgació i s'obre a tota la ciutadania, amb l'objectiu de fer-li més entenedor el potencial d'aquestes noves tecnologies. «L'objectiu del certamen és ser porta d'entrada per a les empreses i tothom qui hi estigui interessat», subratlla el CEO del CBCat, Quirze Salomó.

Blockchain i metavers són paraules que cada dia ressonen més. Però què són i quines potencialitats tenen és encara molt desconegut. La segona fira BxCat (Blockchain per Catalunya) vol fer-les més entenedores, i apropar-ne les potencialitats no només als experts sinó també a aquells més profans. La tecnologia blockchain, també anomenada cadena de blocs -d'aquí en pren el nom- es basa a garantir que la informació que es comparteix és encriptada i incorruptible. «Permet, sobretot, donar confiança a internet i convertir-la de xarxa d'informació a xarxa de valor», concreta el CEO del Centre Blockchain de Catalunya (CBCat), Quirze Salomó.

El metavers, per descriure-ho en poques paraules, és un espai digital immersiu. «Un món on convergeixen noves tecnologies, on la més visual de les quals és la realitat virtual, la 3D», precisa Salomó. Sobretot, el metavers s'ha impulsat durant el darrer any i mig, arran de la digitalització (impulsada per la pandèmia), el conegut com a 'social gaming' (videojocs interactius) i, també, l'auge del blockchain. La segona fira BxCat vol contribuir a estendre l'ús d'aquestes noves tecnologies -i també el coneixement- entre les empreses i la ciutadania. Perquè com precisa el CEO del CBCat, tot i que tradicionalment el blockchain s'ha associat al món de les criptomonedes, en realitat les seves aplicacions van molt més enllà. «Permet garantir la traçabilitat dels aliments, per exemple, o configurar una identitat digital que sigui incorruptible», concreta.

El certamen, que l'any passat es va fer al Parc Científic i Tecnològic, aquest 2022 amplia dies i horitzons. Se celebrarà el 4 i de maig -el 2021, va durar un dia- i es farà al Palau de Fires. En total, aplegarà una cinquantena de ponències i una vintena d'expositors. A la fira hi participaran multinacionals tecnològiques amb presència a Catalunya (com HP o MediaPro) i firmes dedicades específicament a la tecnologia blockchain (com Polygon Hermez, Jelurida, Bitfaktor, Vocdoni, i2CAT o Eurecat). El tema central d'aquesta edició, i al qual es dedicaran les ponències i taules rodones del primer dia, serà precisament el metavers. «Tindran cada cop més presència a les nostres vides; serà una realitat virtual, paral·lela a la física, on passarem part del dia a dia», ha concretat Salomó.

A empreses i ciutadania

El CEO del CBCat subratlla que la fira vol ser «porta d'entrada» per a aquelles empreses que encara no fan servir la tecnologia blockchain o el metavers «i que volen saber com fer-ho». Però en paral·lel, el certamen també s'obre a tota la ciutadania. «S'adreça a tothom, no tan sols es dirigeix al sector més especialitzat, sinó a tots aquells qui senten curiositat per aquestes tecnologies i volen comprendre-les», ha afirmat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.

Madrenas ha equiparat el revulsiu del blockchain amb allò que va suposar «el vapor durant la Revolució Industrial» i ha assegurat que fires com aquesta permeten consolidar la ciutat «com a pol de les noves tecnologies». Precisament, dins aquest objectiu, l'alcaldessa ha dit que aviat l'Ajuntament presentarà el projecte de la Casa de la Tecnologia (que ja s'ha enllestit i que es farà al xalet Soler).

Digital Catalonia Alliance

La fira l'organitzen el CBCat i la Cambra de Comerç de Barcelona, i compta amb el suport de la Generalitat, l'Ajuntament i la Diputació de Girona. El director general d'Innovació i Economia Digital del Govern, Daniel Marco, ha posat l'accent en què el certamen és «l'espai idoni per connectar l'ecosistema blochckain català amb empreses i institucions, i conèixer de primera mà l'impacte que aquesta tecnologia tindrà en l'economia i la societat».

Marco ha dit que actualment arreu de Catalunya hi ha 91 empreses i entitats que impulsen aquesta tecnologia, i que precisament, en el marc del BxCat, la Generalitat formalitzarà la creació de la comunitat blockchain dins la Digital Catalonia Alliance (DCA). Un clúster centrat en les noves tecnologies i que ja compta amb 400 empreses adherides de diferents sectors, entre les quals sumen una facturació global de més de 1.000 milions d'euros. Les entrades per a la fira BxCat ja es compren comprar a través de la web. Els menors de 25 anys gaudeixen d'un descompte especial.