L’‘Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona tornarà a viure aquest matí un Fòrum Industrial en format presencial, després de dos anys marcats per la pandèmia, amb un rècord d’estands confirmats. Més de 60 estands que «permetran als estudiants interactuar amb les empreses a través d’entrevistes personalitzades i poder valorar les seves ofertes laborals i de pràctiques». Al llarg del dia també hi haurà jornades d’orientació laboral en diferents àmbits (Informàtic, Agroalimentari, Edificació i Industrial); jornades de «Job Speed Dating» I altres propostes «inspiradores per als estudiants». El Fòrum Industrial està organitzat per l’Associació d’Estudiants d’Industrials amb el mecenatge de la Politècnica i del seu Patronat.