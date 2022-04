L’Ajuntament de Girona ha obert la convocatòria del concurs del cartell de les Fires de Sant Narcís 2022. Les propostes es podran fer arribar fins al 17 de juny a l’Oficina d’Assistència en Matèria de Registre de l’Ajuntament, situada als baixos de l’edifici consistorial de la plaça del Vi, en horari de dilluns a divendres de nou del matí a les res de la tarda. No cal demanar cita prèvia per a la presentació dels treballs. Al concurs hi poden participar tant les persones físiques com jurídiques i agrupacions de persones.

Les característiques que es valoraran a l’hora d’escollir la imatge que ha de representar l’edició d’enguany de la festa major de la ciutat seran el valor artístic intrínsec (originalitat o incorporació d’aspectes innovadors, entre d’altres), l’adaptabilitat i la compatibilitat del projecte amb el material a editar, i la coherència entre el treball i el motiu del cartell. L’estil i la tècnica a l’hora d’elaborar el treball serà lliure. La dotació econòmica per a la proposta guanyadora del concurs és de 1.000 euros. La idea ha de ser original. No pot ser, en cap cas, reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja executades o en execució. L’estil i la tècnica de l’obra presentada és lliure (pintura, dibuix, fotografia...), si bé requerirà la justificació de la seva adaptació a la posterior edició i als altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a base (cartells, lones, torretes, programa de mà, banderoles). El cartell es presentarà en format vertical a mida 70 x 100 centímetres en suport rígid sobre cartró ploma. El cartell que es presenti haurà d’incloure el text «FIRES DE SANT NARCÍS Girona, 28 d’octubre al 6 de novembre de 2022».