La primera jornada de mediació per intentar arribar a un acord amb el nou conveni col·lectiu per als treballadors de l’empresa mixta Girona + Neta, va acabar sense acord. Era previsible que en aquesta trobada, a la seu del Departament de Treball de Girona, no se sortís amb una encaixada de mans entre els representants a sindicals i l’empresa de recollida de residus i neteja de la via pública.

De fet, les parts van anar entrant i sortint per separat i van exposar als representants de Treball la seva posició. Les trobades va començar passats dos quarts d’onze del matí i va acabar més enllà de les vuit del vespre, amb una parada per dinar. Entre els temes tractats ahir, hi havia els serveis mínims en cas que les negociacions no arribin a bon port abans de l’inici de la vaga, convocada pel 2 de maig. A finals d’aquella setmana, el 7 de maig, comença l’esdeveniment turístic més important per la ciutat: Temps de Flors.

Les parts segueixen amb els seus posicionaments inamovibles. Des de l’empresa mixta (la part privada és Fomento de Contrucciones y Contratas i la part pública és l’Ajuntament) mantenen que tenen un preacord signat amb el comitè d’empresa (on el sindicat CC.OO va absentar-se) mentre que els treballadors recorden que l’assemblea no va validar aquell document.

Els sindicats reclamen millores organitzatives, dels torns, en les promocions internes i assegurar que la futura nova adjudicatària es quedarà amb tots els treballadors, sigui quina sigui. En el tema salarial, inicialment, sí que hi havia acord, i suposava un increment del 6% reactivament per al 2021 i d’un 2% més per a aquest any 2022 amb l’augment ja aplicat de l’any anterior. Les negociacions continuaran al llarg del dia d’avui.