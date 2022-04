Segona jornada de mediació sense acord, però sí amb alguns avenços, per intentar evitar la vaga d'escombriaires de Girona. La proposta que el comitè (format per UGT, CGT i CCOO) ha portat per negociar incloïa vint punts. D'aquests, els representants de Girona + Neta -és a dir, FCC i l'Ajuntament- n'han acceptat set, n'han rebutjat nou i n'han deixat quatre d'oberts per continuar negociant. Les converses continuaran aquest dijous al Departament de Treball. La majoria de reivindicacions fan referència a aspectes socials, tot i que CCOO també rebutja un increment salarial del 2% per a aquest 2022. Dels punts que queden oberts per negociar, n'hi ha dos que el comitè té interès a debatre per intentar pactar. Perquè precisament, van motivar que la plantilla rebutgés el preacord del conveni, signat per UGT i la CGT, que va acabar desembocant en la convocatòria de vaga.