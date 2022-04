Tres gironines han engegat una campanya de micromecenatge per finançar el conte 'El meu germà el tinc al cor', que aborda la mort perinatal. El document es va començar a gestar fa tres anys fruit de l'experiència familiar d'una d'elles, la periodista Roser Reyner, que estava intentant quedar-se embarassada, i està coescrit per la psicòloga perinatal especialitzada en el dol, Maria Sàbat, que ha perdut dos fills durant l'embaràs. La proposta ha comptat amb la participació de la il·lustradora Georgina Artigas. La iniciativa es posarà en marxa l'1 de maig, coincidint amb el dia de la mare, amb un doble objectiu: ajudar a explicar la pèrdua als germans d'una família que ho hagi patit i fer un homenatge a les mares que ho han hagut de viure.

'El meu germà el tinc al cor' és fruit de les vivències personals de les seves dues autores i aborda la situació amb un llenguatge «senzill» i «sense eufemismes». «És una història d'afrontament que encamina cap a la resiliència», detallen. Les protagonistes són una mare elefanta, la seva filla i el petit elefant que creix al ventre de la mare i que han d'acomiadar. L'elecció dels personatges s'ha fet amb la intenció que qualsevol família s'hi pugui sentir identificada. «El conte pot ser la llavor per parlar del tema, pot ajudar a posar paraules i dibuixos amables al dolor, a parlar d'amor, homenatges i de transformació», remarca Sàbat.

La psicòloga perinatal, de fet, remarca que «mai és tard» per parlar d'aquest tema. De fet, la idea va sorgir arran de l'experiència personal de la família de Reyner, que va patir diverses pèrdues gestacionals fa 40 anys. És també el que va passar-li, en dues ocasions, a la Maria Sàbat, que ara aboca la seva experiència i els seus recursos professionals en aquesta obra. La campanya, que es posarà en marxa a Verkami, busca aconseguir 4.500 euros per editar el llibre. En cas de superar la xifra, les autores preveuen editar més contes per donar a associacions i hospitals. També han creat un compte d'Instagram per difondre la iniciativa.