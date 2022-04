«Contrastos de Futur», un projecte creat per Jordi Albà de la mà del BBVA, decorarà el claustre de la Catedral de Girona per Temps de Flors en la setena edició consecutiva que el banc participa en la mostra floral. «Contrastos de Futur» està «inspirat en els boscos i la preocupació pel canvi climàtic, planteja un recorregut amb una clara diferència de paisatges per conscienciar que el futur depèn de tots i totes».