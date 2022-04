El grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Girona demana la instal·lació «immediata» de càmeres de videovigilància al barri de Germans Sàbat per «acabar amb els robatoris, els danys en vehicles estacionats i els tripijocs de drogues». Ciutadans ha registrat una moció per a ser debatuda en el proper ple. «Fa molts mesos que els veïns ens traslladen la contínua sensació d’inseguretat que tenen en el seu barri a causa de la falta d’efectius de la policia municipal i l’augment d’ocupacions i actes vandàlics que es van succeint a la ciutat», explica la portaveu del partit Girona, Míriam Pujola, per a qui al barri de Germans Sàbat «s’ha arribat a una situació de no retorn a la qual s’ha de posar solució de forma urgent».