L’escola Saint George's School compra l’hotel Fornells Park i el tirarà a terra per ampliar el centre

L’escola privada Saint George’s School ha comprat l’antic hotel Fornells Park, tancat des de finals del 2011. Es tracta d’una inversió milionària, tot i que la xifra de l’adquisició no han transcendit. Amb la compra d’aquest antic equipament turístic, l’escola, que està situada al costat de l’hotel, preveu poder ampliar les seves instal·lacions sense que això signifiqui un increment en el nombre d’alumnes, segons ha explicat la coordinadora pedagògica de l’escola, Anna Casadevall.

En aquest sentit, la intenció és enderrocar tot l’edifici perquè està en molt mal estat. Als terrenys s’hi aixecaran nous espais per disposar de més aules per treballar «en nous projectes, espais educatius i esportius per a continuar aplicant noves metodologies i aprenentatges». El centre vol crear espais «de nova generació i plantejar l’escola del futur dels propers vint anys», segons Casadevall. Amb l’operació, a més, es disposarà de més espais per a instal·lacions esportives i zones d’esbarjo. L’objectiu és començar els treballs tan aviat com les tramitacions ho permetin,-

L’hotel Fornells Park va obrir les portes el 19 de març de 1960 i es va convertir en un punt d’esdeveniments i trobades socials de desenes de famílies i col·lectius gironins. S’hi celebraven convencions i àpats de celebracions com ara casaments, batejos i jubilacions, reunions empresarials, polítiques o estades i concentracions d’equips esportius prèvies a competicions, entre molts altres exemples.

Entrada del grup Husa

L’any 1998 va passar a ser controlat pel grup Husa, amb un contracte de set anys que posteriorment es va allargar. Abans, havia estat en mans de la família d’empresaris Agustí, que el 1960 van adquirir les instal·lacions com una casa particular i amb un grup de socis va acabar convertint-lo en un establiment hoteler. La cadena Husa va acabar retirant-se de l’hotel de Fornells, abocant-lo al tancament i a l’acomiadament d’una trentena de treballadors. Tres anys després el grup va haver de suspendre els pagaments amb un passiu de 220 milions d’euros. A Fornells, la quota de clients va anar a la baixa, i tot i els intents frustrats del grup per potenciar de nou l’espai a través de diverses obres, el desviament de la variant de Girona i l’obertura de nous establiments a la capital gironina van acabar de segellar el final del Fornells Park.

El Saint George’s School és un centre privat situat a Fornells de la Selva que té la singularitat d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular al llarg del procés educatiu. S’hi imparteixen totes les etapes: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat.

L’escola va néixer l’any 1988 amb el fundador, Francesc Sayol, i una vintena d’alumnes. El projecte va anar creixent fins arribar a l’actualitat , fregant els 700 alumnes i un equip humà de més de cent professionals. L’escola va començar amb un edifici i actualment disposa de tres edificis i múltiples espais esportius. En total, són uns 20.000 metres quadrats , que ara s’ampliaran amb tot el complex hoteler.

L’hotel té una superfície de 11.261 metres quadrats, dels quals 3.827 són construïts. La parcel·la té una edificabilitat màxima d’un metre quadrat sostre/metre quadrat sòl. Així, s’hi podrien edificar 11.261 metres quadrats de sostre.

En els darrers mesos, des de la gerència de l’establiment que buscava un futur per l’equipament lamentaven que el 90% dels possibles interessats volien implantar-hi alguna activitat assistencial però que es feien enrere perquè el POUM no contemplava aquesta opció.

Entre algunes de les opcions que s’havien sondejat per a ús de l’antic hotel, segons ha pogut saber aquest diari, hi havia l’intent per reflotar les instal·lacions com a nou hotel, oferint a empresaris un possible lloguer. També s’hi havia interessat algun altre grup amb la intenció d’obrir-hi un establiment d’oci nocturn.