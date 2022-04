Preacord entre els tres sindicats del comitè i els representants de l'empresa mixta Girona + Neta per desconvocar la vaga indefinida d'escombraries a la ciutat. Després de tres jornades de mediació, avui les parts han arribat a un pacte. L'entesa inclou increments salarials que tinguin en compte la inflació fins al 2024 -el que es coneix com a pacte de rendes- o passar a plantilla els 50 treballadors interins que té l'empresa. A més, també s'especifica que, a partir d'ara, qualsevol contractació es farà a través del Servei Municipal d'Ocupació (SMO) que té l'Ajuntament. El preacord, que han rubricat comitè i empresa, se sotmetrà dilluns a votació de l'assemblea de treballadors. Si l'avalen, la vaga quedarà automàticament desconvocada.

Han estat tres dies de negociacions, i d'entrades i sortides d'una part i l'altra als despatxos de Treball. Però aquest dijous, els representants de l'empresa mixta (formada per FCC i l'Ajuntament) i els tres sindicats del comitè (UGT, CGT i CCOO) han arribat a un preacord per desconvocar la vaga indefinida en la neteja viària i recollida d'escombraries a la ciutat. El focus del conflicte, i el que va motivar la convocatòria, és el nou conveni col·lectiu de Girona + Neta. Té una durada de quatre anys, tenint en compte que l'anterior va caducar a finals del 2020. És a dir, que el nou s'estén des d'1 de gener del 2021 fins a 31 de desembre del 2024.

L'acord que han signat els sindicats i l'empresa inclou una part econòmica i una altra més referida a aspectes socials (com ara contractacions, ascensos i promocions). En l'apartat econòmic, el president del comitè, Carles Casellas, destaca que l'acord inclou «un pacte de rendes», amb l'objectiu que la plantilla no perdi poder adquisitiu en cas que la inflació pugui desbocar-se (com ha passat últimament amb la invasió d'Ucraïna). Per al 2021, l'increment salarial acordat ha estat del 6,5%. I per als altres tres anys, d'un 2%. L'acord preveu, però, que si durant el 2023 i el 2024 l'increment de l'IPC és més elevat que aquest percentatge, l'augment que pertoqui aplicar es consolidarà a les taules salarials.

Els interins, a plantilla

La plantilla de Girona + Neta està formada per 161 treballadors, gairebé una quarta part dels quals (uns 50) són interins. L'acord al qual han arribat comitè i empresa recull que tota aquesta bossa d'interins passaran a ser fixes com a molt a 31 de desembre del 2024. Precisament, aquest punt ja el recollia el preacord per al nou conveni, que la plantilla va rebutjar després que CCOO no l'avalés, i que va acabar desembocant en la convocatòria de vaga. «També s'han resolt aquells entrebancs referits a aspectes de promoció o valoració de llocs de treball», concreta el president del comitè. En aquest punt, per exemple, s'ha pactat que el nivell de formació de tots els empleats de Girona + Neta serà aquell adequat per al lloc de treball que estiguin ocupant.

A través de l'SMO

Pel que fa a contractacions, el preacord recull que quan Girona + Neta necessiti personal, tots els llocs es cobriran a través del Servei Municipal d'Ocupació (SMO). «Serà la porta d'entrada de treballadors», ha concretat el president del comitè. En paral·lel, també s'avançarà cap a la igualtat, amb l'objectiu que el percentatge de dones a la plantilla sigui del 40% (actualment, Girona + Neta té 44 treballadores). Finalment, comitè i empresa també han arribat a un punt d'entesa sobre modificacions substancials de llocs de treball (és a dir, canvis de torn, rotacions, horaris, sous...). Això, que l'antic preacord per al conveni sí que recollia, i que precisament va ser un dels punts que va motivar que la plantilla el rebutgés, ara s'ha tret. I en cas que hi hagi discrepàncies, les parts han acordat que manarà l'Estatut dels Treballadors. El preacord, que s'ha signat aquest vespre, se sotmetrà ara a votació de l'assemblea de treballadors de Girona + Neta. La plantilla decidirà dilluns si l'avala o, per contra, el rebutja. En cas que l'aprovi, automàticament la vaga indefinida d'escombraries -que havia de començar dilluns, precisament- quedarà automàticament desconvocada.