La novena edició de la Jornada Lluís Maria de Puig tindrà com a lema «Europa i el dret d’asil» i l’esdeveniment es vincularà al context actual que pateix la regió europea amb el conflicte bèl·lic a Ucraïna. Enguany, l’acte que es farà el 5 de maig al Modern (18:00 hores), coincidirà amb la celebració del desè aniversari de la mort del polític i historiador que dóna nom a la Jornada.

L’activitat comptarà amb diverses intervencions, entre les quals la del tinent d’alcaldia i regidor d’Urbanisme i Activitats, Lluís Martí, que donarà la benvinguda a les persones assistents i clourà l’acte. La ponència central serà a càrrec de la directora de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als refugiats (ACNUR) per Europa Central entre el 2013 i el 2021, Montserrat Feixas. L’acompanyarà el president del Consell Català del Moviment Europeu, Xavier Ferrer.

L’Ajuntament de Girona organitza des del 2013 la Jornada Lluís M. de Puig amb l’objectiu de contribuir al record i homenatge a la seva figura. El gironí Lluís Maria de Puig va presidir l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa entre el 2008 i el 2010. Precisament el 2016, Girona va rebre el Premi d’Europa que concedeix aquest òrgan. Any rere any, les jornades han servit per debatre i reflexionar sobre temes d’abast europeu.