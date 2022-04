La Comissió ètica de Girona dona un mes a Pujola (Cs) perquè exposi les despeses

La comissió de control del codi ètic de l’Ajuntament de Girona es va reunir ahir per tractar la denúncia del regidor no adscrit Daniel Pamplona cap a l’excompanya de grup i actual regidora de Ciutadans. Míriam Pujola, per unes despeses que considera «poc ètiques». Pujola no va assistir a la reunió. Ciutadans no va explicar ahir el seu posicionament ni el motiu de l’absència de la regidora. Ara, la comissió ha donat un mes a la regidora per tal que justifiqui les despeses.

La denuncia apunta que moltes factures de l’anterior mandat no estan prou justificades com perquè siguin computables com a despeses incloses en les aportacions als grups municipals com a dietes o desplaçaments. Pamplona denuncia l’excompanya a Cs per despeses poc «ètiques» Per exemple, hi ha desplaçaments en taxi (el de major import arriba als 44.30 euros) i multitud d’àpats en una cafeteria de la plaça del Vi o un curs de lideratge i gestió organitzacional a Lloret de Mar (736 euros) o dos àpats del sopar benèfic de les Germanetes dels Pobres (per un total de 150 euros) que es va fer al Mas Marroch dels germans Roca. «Vam presentar els comptes davant qui té la responsabilitat de fiscalitzar-los, que és l’interventor i que, a més, ja ens va dir que estava tot bé, igual que ha fet avui» Míriam Pujola - Regidora de Ciutadans Des de Ciutadans es va apuntar que no van assistir a la comissió «perquè només es volia parlar dels comptes d’un sol grup». «Nosaltres hem demanat l’accés als comptes de tots els grups municipals i a data d’avui això no se’ns ha facilitat». «Vam presentar els comptes davant qui té la responsabilitat de fiscalitzar-los, que és l’interventor i que, a més, ja ens va dir que estava tot bé, igual que ha fet avui», va dir Pujola.