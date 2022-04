Dues taules rodones, una sobre «El metavers i el futur d’internet a mitjà i llarg termini» i un altra sobre «La necessitat o no de crear un amazon català”, van obrir ahir la quarta edició de les jornades MobileWeek Girona que cada any reflexionen sobre el desenvolupament tecnològic i digital, giraran al voltant del lema “On la ciutadania i la tecnologia connecten”. , El Modern serà l’escenari principal de les activitats a la ciutat i, per exemple, demà dissabte acollirà la proposta Family Day adeçada a famílies amb infants majors de 8 anys. Avui, a les quatre de la tarda, hi ha un debat sobre la ciutat tecnològica del futur i els canvis que planteja la integració de la tecnologia i la intel·ligència artificial a les ciutats.