Fornells modificarà el POUM per permetre l’ús educatiu al Fornells Park

La finca de l’antic hotel Fornells Park només permet, ara mateix, l’ús hoteler. No obstant això, des de fa temps, l’Ajuntament està treballant en l’actualització del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) per tal que tingui altres possibilitats. Una d’aquestes és la de l’ús educatiu. La tramitació està molt avançada, segons ha explicat l’alcaldessa, Sònia Gràcia, que ha assenyalat que el procés està a «la recta final» a l’espera d’obtenir alguna documentació externa al consistori.

De fet, l’Ajuntament de Fornells de la Selva ja havia fet una aprovació inicial, que incloïa, a més de l’ús hoteler i l’ús educatiu, l’assistencial i el sanitari per aquesta zona. La comissió d’Urbanisme de la Generalitat però, va demanar corregir alguns detalls del POUM abans de donar-li el vistiplau definitiu. Són els serrells que ara s’estan acabant de tancar. Un cop, el consistori ho tingui lligat, aprovarà el document i el remetrà de nou a Urbanisme per tal que doni el llum verd.

Enderroc total

D’aquesta manera, la compra dels terrenys de l’antic equipament hoteler per part del centre Saint George’s School per ampliar les seves instal·lacions no tindran cap entrebanc normatiu ni urbanístic quan el centre comenci a disposar de la finca. Diari de Girona va avançar ahir que el Saint George’s School ha adquirit l’antic hotel Fornells Park, tancat des del setembre de 2011, amb una inversió milionària. La direcció del centre va confirmar la compra i va anunciar que enderrocarà tots els edificis en comprovar que no serien utilitzables. La idea de l’escola privada és poder ampliar les seves instal·lacions amb noves aules per a projectes innovadors sense que això signifiqui un increment en el nombre d’alumnes i guanyar espai d’esbarjo per als estudiants i per a noves instal·lacions esportives.

L’alcaldessa de Fornells s’ha mostrat satisfeta per l’operació perquè serveix per consolidar encara més el projecte de l’escola i perquè servirà per millorar una de les entrades del municipi. «És molt satisfactori que ho hagi adquirit una escola de prestigi que està consolidada al nostre municipi», ha apuntat Sònia Gràcia. La batllessa indica que «són uns terrenys col·lindants al centre que faran servir per al dia de demà per donar un millor servei als alumnes. I no perquè hi hagi d’haver més alumnes, que ja han dit que no, sinó per dotar de major qualitat l’escola, que ja en té molta», ha insistit.

Fornells tindrà «una entrada molt més arreglada» que farà més «goig» que en l’actualitat Sònia Gràcia - Alcaldessa de Fornells de la Selva

A més a més, assenyala que amb l’operació, Fornells tindrà «una entrada molt més arreglada» que farà més «goig» que en l’actualitat. L’hotel, que en el passat havia estat una referència de torbes i reunions del món empresarial, social i polític i espai d’àpats de moltes celebracions, va tancar fa més de deu anys i des d’aleshores ha estat tancat i en desús. Durant aquest més de deu anys hi ha hagut algunes temptatives per comprar l’immoble i s’han fet algunes propostes però cap havia reeixit.

El Saint George’s School és un centre privat que té la singularitat d’utilitzar la llengua anglesa com a llengua vehicular al llarg del procés educatiu. S’hi imparteixen totes les etapes: educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. Fundada l’any 1988, actualment té quasi 700 alumnes i un equip amb més de cent treballadors.