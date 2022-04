L’Ajuntament de Girona ha denegat a l’Ateneu Popular Salvadora Catà el permís per a la festa de celebració del seu setè aniversari a la plaça Josep Pla. Al matí, a través de les xarxes socials, des de l’Ateneu es van denunciar que, tot i haver-ho demanat el dia 3 d’abril, «no hem rebut cap resposta formal, ni d’aprovació ni de denegació de les activitats programades a la plaça Josep Pla». En canvi, des de l’Ajuntament van confirmar ahir a Diari de Girona que el permís havia estat denegat al·legant a les queixes sobre sorolls, brutícia i inseguretat que els veïns de la zona han fet constar en les darreres setmanes. En consonància amb aquesta decisió, ahir al matí membres de la brigada municipal van desmuntar l’escenari que hi havia davant l’ateneu on només va quedar una pancarta anunciant les activitats del setè aniversari de l’ateneu. La intenció dels membres de la Salvadora Catà és «tirar endavant amb la programació prevista» igualment. Des de Guanyem Girona es feien «gestions» ahir a la tarda perquè la celebració es pogués acabar fent.